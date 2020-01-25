В выходные севастопольцев ждёт весенняя погода

25 января 2020     21
В выходные севастопольцев ждёт весенняя погода

В субботу, 25 января, воздух прогреется до 10 градусов тепла.

До вечера в Севастополе будет дуть сильный западный ветер с порывами до 15 метро в секунду.

Ночью температура опустится до +3…+5, дымка. В воскресенье +7…+9, солнечно, слабый ветер, а в середине дня – полный штиль.

Температура морской воды +7 градусов.

После первого рейса в 07:30 25 января паром «Адмирал Истомин» остановил работу. Волнение моря не даёт возможности для посадки пассажиров и въезда автомобилей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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