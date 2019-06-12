В Гагаринском районе и Балаклаве сменились прокуроры

12 июня 2019     31
В Гагаринском районе и Балаклаве сменились прокуроры

Старший советник юстиции Сергей Журавлёв назначен прокурором Балаклавского района. Он переехал в Севастополь из Республики Адыгея, где работал прокурором Тахтамукайского района.

Сергей Журавлёв родился в 1980 году в г. Сочи. В 2002 году, окончив юридический факультет Сочинского филиала Московского государственного университета сервиса начал службу в органах прокуратуры Краснодарского края. Дослужился до первого заместителя прокурора г. Сочи, оттуда его перевели в Адыгею. А в Балаклаве он сменил Дмитрия Запорожца.  

По приказу генерального прокурора России Запорожец возглавит прокуратуру Гагаринского района Севастополя. Старший советник юстиции Дмитрий Запорожец родился в 1978 году в Севастополе. В 2000 году, окончив Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, начал службу в органах прокуратуры Республики Крым, затем прокуратуры Севастополя.

С Журавлевым и Запорожцем служебный контракт подписан сроком на пять лет.

Фото с сайтов ikstv.ru и sovetskaya_adygeya.ru

Источник: Вести Севастополя

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