В Гагаринском районе появятся два новых спортивных объекта

Новый теннисный корт и небольшое футбольное поле для детей построят в 2020 году в Гагаринском районе.

<!-- -->

Об этом в интервью «Вести ФМ – Севастополь» рассказал глава Гагаринского района Алексей Ярусов. Он уточнил, что этот проект стал возможен исключительно с подачи местных жителей. К разработке проекта подключились представители федерации тенниса и футбола и внесли свои коррективы. Именно такая совместная работа является единственно правильной в решении вопросов благоустройства, считает Алексей Ярусов.

«В 2020 году объект должен быть сдан. Именно жители обращались в администрацию с просьбой сохранить то, что было заложено ещё при Советском союзе. Мы пригласили представителей федерации футбола. Поле маленькое, для малышей. Значит там нужна трава в качестве покрытия. Резиновое покрытие не подойдёт. Оба покрытия необходимо поливать, значит нужна вода. Нужны раздевалки, инфраструктура. Есть нюансы, которые мы можем и не увидеть. Жители «за» сооружение таких плоскостных спортивных сооружений. «За» – федерации спорта и, конечно, мы – муниципалитет», – рассказывает Алексей Ярусов.

Кроме этого, на нынешний год в Гагаринском районе запланировано благоустройство сквера по улице Колобова, 21. Обсуждение проекта уже прошло. Предложения от жителей приняты к рассмотрению.

Также Алексей Ярусов рассказал, что администрация Гагаринского района контролирует работу по содержанию и благоустройству пляжей и регулярно проводит встречи с их операторами.

«Юридически Гагаринский муниципалитет за пляжи ответственности в своём районе не несёт. Этим ведает департамент городского хозяйства. Но нами, как муниципалитетом, как жителями и как депутатским корпусом, запланирован ряд встреч с операторами пляжей. Они нам доносят – в каком санитарном состоянии находится пляж, имеется ли видеонаблюдение и прочее. Взаимодействие и контакт есть. Пляж ведь должен работать не только летом. Если во время шторма нанесло траву, мы можем порекомендовать оператору её убрать, что мы и делаем», – уточнил глава района.

По словам Алексея Ярусов Гагаринский район лидирует по числу культурно-массовых и спортивных мероприятий. По его инициативе из первенства района соревнования по дзюдо переросли в чемпионат Крыма.

Глава Муниципалитета благодарен за поддержку жителям района. Дети и подростки, кадеты и школьники, ветераны и молодёжь, принимают активное участие в жизни района.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь