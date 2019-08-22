В Гагаринском районе Севастополя демонтируют ярмарку

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства до конца недели демонтировать ярмарку, расположенную в Гагаринском районе у школы №49, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в четверг.

По словам и.о. вице-губернатора Мирии Литовко, размещение ярмарки было утверждено правительством города в марте текущего года. Однако в конце июля севастопольцы начали жаловаться на ярмарку, так как она находится на территории парковки, перекрывает дорогу и тротуар.

«Данному оператору нет смысла предоставлять возможность проведения ярмарок в такой конфигурации, поэтому целесообразно отметить это постановление Правительства. Также будет проведена служебная проверка, каким образом были получены согласования на размещение этих ярмарок. Кроме того, необходимо провести консультации с жителями, в какой форме в этих районах можно организовать ярмарки», – сказала Мария Литовко.

Ранее прокуратура по обращениям горожан провела проверку на ярмарке “Фермерская”. В ходе проверки установлено, что ярмарка размещена на водопроводе, самотечной сети водоотведения, а также газопроводе и нарушает их охранные зоны. Ярмарка также располагается на автодороге общего пользования. Прокуратура внесла начальнику управления потребительского рынка и лицензирования представление об устранении нарушений. В нём также инициирован вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Источник: Вести.Севастополь