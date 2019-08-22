В Гагаринском районе Севастополя демонтируют ярмарку

22 августа 2019     10
В Гагаринском районе Севастополя демонтируют ярмарку

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства до конца недели демонтировать ярмарку, расположенную в Гагаринском районе у школы №49, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в четверг.

По словам и.о. вице-губернатора Мирии Литовко, размещение ярмарки было утверждено правительством города в марте текущего года. Однако в конце июля севастопольцы начали жаловаться на ярмарку, так как она находится на территории парковки, перекрывает дорогу и тротуар.

«Данному оператору нет смысла предоставлять возможность проведения ярмарок в такой конфигурации, поэтому целесообразно отметить это постановление Правительства. Также будет проведена служебная проверка, каким образом были получены согласования на размещение этих ярмарок. Кроме того, необходимо провести консультации с жителями, в какой форме в этих районах можно организовать ярмарки», – сказала Мария Литовко.

Ранее прокуратура по обращениям горожан провела проверку на ярмарке “Фермерская”. В ходе проверки установлено, что ярмарка размещена на водопроводе, самотечной сети водоотведения, а также газопроводе и нарушает их охранные зоны. Ярмарка также располагается на автодороге общего пользования. Прокуратура внесла начальнику управления потребительского рынка и лицензирования представление об устранении нарушений. В нём также инициирован вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В севастопольской бухте Омега появятся новые общественные пространства
В севастопольской бухте Омега появятся новые общественные пространства

На месте недостроев, заброшенных и замусоренных участков в районе пляжа бухты Омега появятся современные общественные пространства – парки, объекты детского …


Опрос «ИНФОРМЕРа»: что бесит севастопольцев накануне выборов в Законодательное собрание города (ВИДЕО)
Опрос «ИНФОРМЕРа»: что бесит севастопольцев накануне выборов в Законодательное собрание города (ВИДЕО)

Каждого из нас когда-либо что-то выводило из себя или кто-то портил нам настроение… Например, работа — изнурительное и нервное времяпровождение, принудительное заточение в …


Вести Севастополь 22.08.2019
Вести Севастополь 22.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Участки с недостроенными зданиями в бухте Круглая могут изъять в пользу города. А контракт с оператором пляжа …


В Гагаринском районе Севастополя демонтируют ярмарку
В Гагаринском районе Севастополя демонтируют ярмарку

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства до конца недели демонтировать ярмарку, расположенную в Гагаринском районе у …


Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат, сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты