В Гагаринском районе Севастополя отключили воду

22 ноября 2019     13
В Гагаринском районе Севастополя отключили воду

Почти два десятка улиц в Гагаринском районе сегодня до полудня останутся без воды. Об этом информирует Водоканал Севастополя. В ведомстве уточнили, что это связано с аварийной ситуацией на сетях электроснабжения ООО «Севастопольэнерго». Подробнее на сайте горводоканала.

– пр.Октябрьской революции

– ул.К.Потапова

– ул.Адм.Фадеева

– ул.Адм.Юмашева

– ул.А.Кесаева

– ул.Колобова

– ул.Степаняна

– ул.Т.Шевченко

– ул.А. Косарева

– ул.А.Маринеско

– ул.Молодых строителей

– ул.Б.Михайлова

– ул.Гер.Бреста

– пр.Гер.Сталинграда

– ул.П.Корчагина

– пр.Античный

– ул.Челнокова

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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В Гагаринском районе Севастополя отключили воду

Почти два десятка улиц в Гагаринском районе сегодня до полудня останутся без воды. Об этом информирует Водоканал Севастополя. В ведомстве …



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