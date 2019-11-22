В Гагаринском районе Севастополя отключили воду

Почти два десятка улиц в Гагаринском районе сегодня до полудня останутся без воды. Об этом информирует Водоканал Севастополя. В ведомстве уточнили, что это связано с аварийной ситуацией на сетях электроснабжения ООО «Севастопольэнерго». Подробнее на сайте горводоканала.
– пр.Октябрьской революции
– ул.К.Потапова
– ул.Адм.Фадеева
– ул.Адм.Юмашева
– ул.А.Кесаева
– ул.Колобова
– ул.Степаняна
– ул.Т.Шевченко
– ул.А. Косарева
– ул.А.Маринеско
– ул.Молодых строителей
– ул.Б.Михайлова
– ул.Гер.Бреста
– пр.Гер.Сталинграда
– ул.П.Корчагина
– пр.Античный
– ул.Челнокова
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь