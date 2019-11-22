В Гагаринском районе Севастополя отключили воду

Почти два десятка улиц в Гагаринском районе сегодня до полудня останутся без воды. Об этом информирует Водоканал Севастополя. В ведомстве уточнили, что это связано с аварийной ситуацией на сетях электроснабжения ООО «Севастопольэнерго». Подробнее на сайте горводоканала.

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