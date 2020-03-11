В Гагаринском районе Севастополя сотни домов останутся без воды

Сегодня на всю ночь жители двух десятков улиц Севастополя останутся без воды. О этом сообщает пресс-служба Водоканала.

В связи с аварийными работами на сетях городского водопровода с 22:00 11 марта до 8:00 часов 12 марта подача воды производиться не будет на двух десятках улиц.

Без воды останутся проспект Гагарина, улицы Шостака, Сладкова, Дм.Ульянова, Шелкунова, Ерошенко, Надежды Островской, Леси Украинки, Гавена, Лизы Чайкиной, улица Героев Подводников, Краснодонцев, Ефремова, Глухова, Дыбенко, Меньшикова, Вакуленчука, Зои Космодемьянской, Ректорская, Учительская и площадь 50-летия СССР.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь