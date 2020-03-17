В Гагаринском районе Севастополя уложено более 500 тонн асфальта

На участке автомобильной дороги от улицы Героев Бреста до Бориса Михайлова завершаются ремонтные работы.

Износ дорожного полотна на дороге соединяющей улицы Героев Бреста и Бориса Михайлова до ремонта составил 80%. В начале февраля дорожники приступили к строительно-монтажным работам. На участке в 400 метров заменили бордюры, ликвидировали просадку, отремонтировали тротуары, заменили люки и уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Всего здесь было уложено более 500 тонн асфальта. Закончится ремонт – покрытием участка завершающим слоем асфальтобетона.

В ближайшее время планируется ремонт дорожного полотна на улицах Бориса Михайлова, Блюхера, Правды и на участке автодороги от улицы Павла Корчагина до проезда Героев Сталинграда.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Департамента транспорта Севастополя

Источник: Вести.Севастополь