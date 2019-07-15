В ГИБДД рассказали, как объехать перекрытые дороги

С 17 до 22 июля спуск Котовского полностью закроют для завершения ремонта. Его нужно будет объезжать через Красный и Троллейбусные спуски. Движение на время ремонта перекрыто ещё на 4 улицах Севастополя.

Полностью перекрыт для движения участок дороги от гаражного кооператива по улице Громова до улицы Симонок. Объезд осуществляется по улице Михайловская.

Перекрыт участок дороги по улице Советская от дома 15 до Матросского бульвара. Объезд организован по улицам Ленина и Фрунзе.

Введено временное ограничение движения по улице Ерошенко от пересечения с проспектом Юрия Гагарина до улицы Дмитрия Ульянова, по которой можно проехать до музея-заповедника “Херсонес Таврический”.

Перекрыта улица Капитанская на участке от Крепостного переулка до улицы Айвазовского. К Центральному рынку машины подъезжают по улицам Одесская, Партизанкая и Новороссийская.

Источник: Вести.Севастополь