В годовщину блэкаута севастопольцы вновь вспоминают темные страницы истории

8 декабря 2019     20
В годовщину блэкаута севастопольцы вновь вспоминают темные страницы истории

Четыре года назад в министерстве энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения потребителей в Крыму. Благодаря решению руководства страны и усилиям сотен специалистов удалось перелистнуть одну из самых тёмных страниц в новейшей истории полуострова. Не смирившиеся с выбором крымчан, которые проголосовали за воссоединение с Россией, украинские радикалы из организации “Правый сектор” устроили блокаду Крыма. Прервали поставку электричества из Херсонской области.

До этого Украина прекратила подавать в Крым пресную воду, отправлять поезда и автобусы и запретила поставлять продовольствие. Как Севастополь выдержал испытания, связанные с энергоблокадой, и вернулся к нормальной жизни в новом свете? Специальный репортаж Вероники Андреевой.

Источник: Вести.Севастополь

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