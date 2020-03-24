В годовщину военного парада в Мартыновском овраге возложили цветы

В Инкермане сегодня возложили цветы к памятному знаку, установленному в честь Чапаевской дивизии.

В годы Великой Отечественной войны она в составе Приморской армии защищала подступы к городу со стороны Мекензиевых гор. Самые ожесточенные бои шли в Мартыновском овраге. 24 марта 1942 года бойцы дивизии провели военный парад. Единственный, который состоялся в эпицентре боевых действий за всю Великую Отечественную войну. Ежегодно в память об этих событиях в Инкермане проходит фестиваль “Мартыновский овраг. Рубеж героев”. В этом году его отменили из-за эпидемиологической ситуации.

«К большому сожалению этот фестиваль отложили, хотя мы к нему были готовы, – говорит Николай Мусиенко, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. – Видите, мы подготовили территорию, мы подготовили коллективы. У нас всё было готово: начиная от сценария, заканчивая реконструкцией парада. Мы пригласили ветеранов для того, чтобы почтить тех бойцов, которые обороняли наш город от немецко-фашистских захватчиков в 1942-ом».

«Есть пословица: “Кто не хочет знать прошлого, тот не будет иметь и будущего!” Это не мои слова. Это слова наших великих корифеев. И эта истина пронизывает всё наше и пожилое, и молодое поколение, которые чтят и должны чтить память наших предков, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей великой России», – заявил Михаил Латоха, ветеран Великой Отечественной войны.