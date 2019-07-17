В годовщину со дня расстрела царской семьи в Симферополе пройдет Крестный ход

Завтра, 17 июля, с 9 часов утра до полудня будет перекрыто движение от Александро-Невского кафедрального собора в сторону площади Советской по улице Ленина к памятнику Екатерины II. На этих улицах также будет ограничена стоянка автомобилей.

В это время там пройдет Крестный ход в память о семье последнего российского императора Николая II. Она была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Этот Крестный ход стал уже традиционным для Симферополя.

Фото с сайта moscmc.ru

Источник: Вести.Севастополь