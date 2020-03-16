В горах Крыма в выходные спасли двоих туристов

Москвичка забралась на возвышенность, с которой не смогла спуститься, а житель Алушты заблудился в горах.

Днём 14 марта в службу спасения поступил сигнал о том, что в районе Судака, на горе Палвани-Оба, девушка не может самостоятельно спуститься с возвышенности.

«Пострадавшую обнаружили на возвышенности, в 80 метрах от смотровой площадки горы Палвани-Оба», – уточнил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

По его словам, туристка из Москвы находилась на участке с сыпучим грунтом. Спасатели помогли ей спуститься и оказали психологическую помощь, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

Вечером того же дня, в районе кордона Сорокина заблудился житель Алушты, страдающий серьезными заболеваниями. Поиски родственников результатов не дали. Алуштинский отряд «КРЫМ- СПАС» и полицейский кинолог в 21:25 нашли потерявшегося у озера, эвакуировали и передали родственникам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: МЧС по Крыму

Источник: Вести.Севастополь