В горах Крыма ожидается первый снег

29 октября 2019     21
В горах Крыма ожидается первый снег

30-31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, предупреждает МЧС. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, пройдут дожди, а в горах еще и с мокрым снегом. В четверг и пятницу температура в горной местности упадет до 2-5° мороза, на побережье до +5. Теплее станет только к выходным. 

МЧС просит закрыть окна и балконы, автомобилистов – не парковать машины вблизи крупных деревьев и рекламных щитов, дорожных знаков, а прохожих на улице в моменты сильных порывов держаться подальше от деревьев и баннеров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта misanec.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Жители 10 районов остались без света в Челябинской области
Жители 10 районов остались без света в Челябинской области

В Челябинской области произошли массовые аварийные отключения электроэнергии, без света остались жители 10 районов. Сильный шквалистый ветер обрушился на регион …


Не только в Севастополе дерутся публичные люди...
Не только в Севастополе дерутся публичные люди…

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченков подрались во время записи эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Видео столкновения экспертов опубликовано в …


Украинская власть решила признать документы, выданные в ДНР и ЛНР
Украинская власть решила признать документы, выданные в ДНР и ЛНР

Власти Украины приняли решение о признании некоторых видов документов, которые выдают Донецкая и Луганская народные республики. В конце октября информация …


Воробьев рассказал Путину о росте бюджета Московской области
Воробьев рассказал Путину о росте бюджета Московской области

Бюджет Московской области в текущем году вырастет на восемь процентов и составит 750 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев президенту …


В горах Крыма ожидается первый снег
В горах Крыма ожидается первый снег

30-31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, предупреждает МЧС. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, пройдут …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты