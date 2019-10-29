В горах Крыма ожидается первый снег

30-31 октября и 1 ноября в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, предупреждает МЧС. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, пройдут дожди, а в горах еще и с мокрым снегом. В четверг и пятницу температура в горной местности упадет до 2-5° мороза, на побережье до +5. Теплее станет только к выходным.

МЧС просит закрыть окна и балконы, автомобилистов – не парковать машины вблизи крупных деревьев и рекламных щитов, дорожных знаков, а прохожих на улице в моменты сильных порывов держаться подальше от деревьев и баннеров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта misanec.ru

Источник: Вести.Севастополь