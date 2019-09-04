В горах Крыма у туриста из Москвы случился сердечный приступ

Накануне днем сотрудникам Судакского отряда «КРЫМ-СПАС» пришлось экстренно эвакуировать мужчину 1967 года рождения с горы Сокол.

Он шел по туристической тропе, и в ста метрах от вершины на крутом склоне горы ему резко стало плохо. Как потом выяснили врачи, у мужчины случился сердечный приступ. Повлияла еще и жаркая погода – восхождение пришлось на полдень.

Спасатели оказали туристу из Москвы как первую медицинскую, так и психологическую помощь. Когда его состояние стабилизировалось, они на носилках эвакуировали пострадавшего с горы и передали врачам скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь