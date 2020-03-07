В горах рядом с Судаком нашли тело отшельницы

7 марта 2020     22
В горах рядом с Судаком нашли тело отшельницы

В районе мыса Алчак-Кая Судакского района найдено тело женщины, проживавшей в палатке на скалах. 

По информации РИА “Новости”, сначала была обнаружена унесенная ветром палатка отшельницы, а после, местные жители нашли ее тело в районе Чертового моста.

Как считают правоохранители, женщина оступилась на скале и, получив смертельную травму, погибла при падении в море. Сейчас проводится расследование обстоятельств происшествия.

Как утверждают пользователи социальных сетей, женщина хотела стать отшельницей в монастыре, но ее не приняли. По этой причине она решила поселиться в палатке на мысе Алчак-Кая. Женщина прожила вдали от людей почти два года.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из группы “Послушано Судак” в соцсети ВК

Источник: Вести.Севастополь

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