В горах рядом с Судаком нашли труп отшельницы

7 марта 2020     14
В горах рядом с Судаком нашли труп отшельницы

В районе мыса Алчак-Кая Судакского района найден труп женщины, проживавшей в палатке на скалах. 

По информации РИА “Новости”, сначала была обнаружена унесенная ветром палатка отшельницы, а после, местные жители нашли ее труп в районе Чертового моста.

Как считают правоохранители, женщина оступилась на скале и получив смертельную травму, погибла при падении в море. Сейчас проводится расследование обстоятельств происшествия.

Как утверждают пользователи социальных сетей, женщина хотела стать отшельницей в монастыре, но ее не приняли. По этой причине она решила поселиться в палатке на мысе Алчак-Кая. Женщина прожила вдали от людей почти два года.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из группы “Послушано Судак” в соцсети ВК

Источник: Вести.Севастополь

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