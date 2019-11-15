В горбольницу №9 поступило новое оборудование

Отделение анестезиологии и реанимации получило восемь единиц нового оборудования: четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких и четыре наркозно-дыхательных аппарата.

Аппараты оснащены режимами адаптивной вентиляции, которые следят за собственным дыханием пациента.

«Если в этих режимах пациент начинает делать самостоятельные вдохи, аппарат начинает адаптироваться к ним и либо помогает, либо уменьшает своё воздействие», – рассказал зав отделением анестезиологии и реанимации Алексей Жос.

Кроме того, в медучреждение поступили четыре новых наркозно-дыхательных аппарата. Сейчас проводятся подготовительные работы, а с 1 декабря их введут в эксплуатацию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь