В городе Саки осуждён владелец наркоплантации

29-летний житель города Саки признан виновным в незаконном выращивании и покушении на сбыт наркотических средств.

Мужчина специально оборудовал парники, в которых выращивал наркосодержащие растения с целью сбыта. В ноябре 2019 года он был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю совместно с ПУ ФСБ России по Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.

В квартире осуждённого было найдено более шести килограммов готового наркотика и свыше 60 килограммов – в парниках. Решением Сакского районного суда мужчина признан виновным. Семь лет и восемь месяцев он проведёт в колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь