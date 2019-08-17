В Госдуме предложили закрыть химзаводы северной части Крыма

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химических заводов северной части полуострова.
«Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивания химических производств на полуострове», – цитируют Шеремета РИА Новости.
По мнению депутата, в дальнейшем на севере полуострова можно было бы разместить кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли. В производстве такого комплекса было бы задействовано огромное количество персонала. По рабочим местам это было бы сопоставимо с действующими химзаводами.
По данным севастопольских ученых, осенью прошлого года уровень кислотности в озере накопителе химического завода “Титан” превысил нормативный показатель в три раза. По официальной информации – в два. В Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации, а завод “Крымский титан” оштрафовали на 700 миллионов рублей. И после приостановки производства предприятие, которое обеспечивает значительное для региона количество рабочих мест и 65% дохода бюджета Армянска, продолжило работу.
Чтобы не допустить повторения экологического кризиса прошлого года, предприятие увеличивает количество воды, которую сбрасывают в накопитель. В планах – построить цех нейтрализации стоков. Цех будет не только очищать отходы, но и постепенно содержимое самого кислотонакопителя. По словам Эдуарда Курмачева, директора армянского филиала ООО “Титановые Инвестиции”, пуско-наладочные работы планируется провести в октябре этого года.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь