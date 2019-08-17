В Госдуме предложили закрыть химзаводы северной части Крыма

17 августа 2019     22
В Госдуме предложили закрыть химзаводы северной части Крыма

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химических заводов северной части полуострова.

«Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивания химических производств на полуострове», – цитируют Шеремета РИА Новости.

По мнению депутата, в дальнейшем на севере полуострова можно было бы разместить кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли. В производстве такого комплекса было бы задействовано огромное количество персонала. По рабочим местам это было бы сопоставимо с действующими химзаводами. 

По данным севастопольских ученых, осенью прошлого года уровень кислотности в озере накопителе химического завода “Титан” превысил нормативный показатель в три раза. По официальной информации – в два.  В Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации, а завод “Крымский титан” оштрафовали на 700 миллионов рублей. И после приостановки производства предприятие, которое обеспечивает значительное для региона количество рабочих мест и 65% дохода бюджета Армянска, продолжило работу. 

Чтобы не допустить повторения экологического кризиса прошлого года, предприятие увеличивает количество воды, которую сбрасывают в накопитель. В планах – построить цех нейтрализации стоков. Цех будет не только очищать отходы, но и постепенно содержимое самого кислотонакопителя. По словам Эдуарда Курмачева, директора армянского филиала ООО “Титановые Инвестиции”, пуско-наладочные работы планируется провести в октябре этого года.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

У врачей не выявили превышения уровня радиации после ЧП в Северодвинске
У врачей не выявили превышения уровня радиации после ЧП в Северодвинске

14:04 Обследование не выявило превышения уровней радиационного облучения у медработников областной больницы Архангельска после ЧП в Северодвинске в ходе испытания …


В Госдуме предложили закрыть химзаводы северной части Крыма
В Госдуме предложили закрыть химзаводы северной части Крыма

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химических заводов северной части полуострова. «Химические предприятия …


В российской крепости нашли 1700 бомб
В российской крепости нашли 1700 бомб

В крепости города Керчь (Республика Крым) во время работ по разминированию обнаружили склад боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со …


Новую ВПП начнут строить в аэропорту Благовещенска в 2020 году
Новую ВПП начнут строить в аэропорту Благовещенска в 2020 году

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России согласовала АО «Гидроэлектромонтаж» как единственного поставщика на строительство взлетно-посадочной полосы в благовещенском аэропорту Игнатьево. В …


Херсонес возглавил список лучших мест для фотосессий в отпуске
Херсонес возглавил список лучших мест для фотосессий в отпуске

Музей-заповедник “Херсонес Таврический”  и Массандровкий дворец стали самыми популярными местами для фотосессий у отдыхающих. Такие данные опроса пользователей в социальных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты