В государственном предприятии «Севтелеком» сменилось руководство

Новый руководитель ГУП «Севтелеком» Андрей Литвинов более 15 лет работал в международных телекоммуникационных компаниях России и стран СНГ. В том числе на руководящих должностях в компаниях-операторах мобильной связи, так называемой, «большой тройки». В качестве директора «Севтелекома» Андрей Литвинов будет работать, в том числе, над улучшением качества оказания цифровых услуг и реализацией проекта «Умный город».

«Мы продолжим развитие сети доступа для предоставления современных качественных услуг телефонии и передачи данных, кроме того продолжим развитие нашей мобильной сети», – заявил он.

Андрей Литвинов подчеркнул, что в его задачи входит улучшение качества связи оператора «Севмобайл», акционером которого является «Севтелеком».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь