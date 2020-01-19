В Гурзуфе произошел пожар в многоквартирном доме

19 января 2020     9
В Гурзуфе произошел пожар в многоквартирном доме

Ранним утром воскресенья в службу спасения поступило сообщение, что четырехэтажный многоквартирный дом по улице Артековской в поселке Гурзуф окутан дымом. К месту ЧП немедленно выехали 2 отделения 13 пожарно-спасательной части Ялты.

Очаг возгорания был обнаружен в квартире на 4 этаже. Его площадь составила 20 кв.м. Из-за сильного дыма пришлось эвакуировать 12 человек – жителей дома. Погибших и пострадавших нет. Уже через 40 минут пожар был потушен, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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