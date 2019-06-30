В двух селах Крыма начнут работать сезонные автостанции

Завтра, 1 июля, в селах Солнечногорском и Приветном Алуштинского городского округа начнут работать сезонные автостанции. Там сделали ремонт, и павильоны готовы к открытию.

Автостанция «Приветное» будет обслуживать пассажиров с 6.30 до 12.30, в ее расписании значатся два рейса. «Солнечногорское» работает с 6.00 до 19.00, через нее будут проходить 27 рейсов. Из этих поселков можно будет уехать в Рыбачье, Малореченское, Алушту и Симферополь, сообщает ГУП «Крымавтотранс».

Руководство предприятия просит пассажиров пользоваться услугами официальных перевозчиков, приобретать билеты в кассах автостанций. «Каждый пассажир без билета должен понимать, что подвергает свою жизнь опасности, лишая себя права получения страховых выплат в случае аварийной ситуации», – говорится в сообщении транспортной компании.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта ГУП «Крымавтотранс»

Источник: Вести.Севастополь