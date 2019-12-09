В День Героев Отечества в Севастополе почтили память защитников и освободителей города

Сегодня в Севастополе прошел торжественный митинг, посвященный Дню Героев Отечества. Во время Великой Отечественной войны 252 севастопольца стали Героями Советского Союза, и для города это особый день.

250 лет назад Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца. С того времени в России отмечают День Героев Отечества. В 2007 году дату праздника перенесли с 26 ноября (по старому стилю) на 9 декабря.

«Очень важно, чтобы мы не только 9 декабря вспоминали об этих людях и возлагали цветы, а также помнили тех людей, которые сегодня находятся среди нас. Тех, кто служил своему Отечеству. Поступки этих героев мы должны чтить и ставить в пример подрастающему поколению», – сказал Михаил Развожаев, выступая на митинге.

Кроме врио губернатора и ветеранов, отдать дань памяти Героям Советского Союза приехали председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Курочкин и председатель Севастопольской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Рыбак.

Также сегодня в Севастополе возложили цветы к могилам на Аллее Героев (на городском кладбище 5-го км) и на кладбище Коммунаров. Свежие цветы появились у семнадцати захоронений. Это не только герои войны – Мария Байда, Евгений Ребров, Нина Онилова, но и те, кто заслужил это звание долгим мирным трудом, как Николай Музыка.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь