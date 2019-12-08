В День Героев Отечества корабль «Перекоп» отправится к месту последнего пристанища Русской эскадры

В понедельник, 9 декабря, учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» выйдет из Севастополя и направится к берегам Туниса – в порт Бизерта, где в 1920 году окончился путь моряков-черноморцев, бежавших от советской власти.

Последние корабли русской эскадры ушли в Бизерту именно с Графской пристани Севастополя 5 ноября 1920 года. Более 30 военных кораблей в тот день увезли в эмиграцию 6 тысяч человек. А в целом осенью 1920 года из портов Крыма, в том числе из Севастополя, ушли около 150 кораблей и судов, на которых находились 146 тысяч человек, не считая экипажа. Это были офицеры Белой армии, члены их семей и те, кто не принял нового режима.

Русские эмигранты построили в Бизерте храм в честь Александра Невского – он стал своеобразным памятником Русской эскадре. Председатель Российско-Туниского делового совета Татьяна Садофьева привезла в Севастополь землю, взятую недалеко от храма.

“У меня в руках маленькая шкатулка – это символ. Шкатулка принадлежала Анастасии Манштейн-Ширинской, на ней изображен Летний сад Санкт-Петербурга; именно из этого города ее семья начала свой трудный, страшный путь эмиграции, который закончился в Бизерте. Здесь земля, взятая у стен храма Александра Невского в Бизерте”, – приводит ТАСС слова Татьяны Садофьевой, сказанные на торжественном мероприятии в Севастополе, посвященном 99-ой годовщине Крымской эмиграции или Исхода.

Анастасия Манштейн-Ширинская, чью шкатулку привезла в Севастополь Татьяна Садофьева, происходила из дворянского рода. Привезенная в Тунис девочкой, она прожила там более 70 лет, заботилась о русских могилах в Бизерте. Не приняла ни французского, ни тунисского гражданства, все эти годы считая себя русской.

“Огромное значение мы придаем этой миссии, в том числе с точки зрения исторической памяти. Это преддверие тех событий, которые мы планируем на следующий год, к 100-летию исхода кораблей Черноморского флота из Севастополя и Крыма. В Тунисе наши курсанты встретятся со своими сверстниками – курсантами военно-морской академии. На них большая миссия – создавать новые международные связи и сотрудничество”, – рассказала Садофьева.

«Перекоп» придет в Тунис ориентировочно 14-15 декабря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь