В день города и на Троицу Херсонес объявляет дни открытых дверей

Сегодня, 14 июня, и в субботу, в День Святой Троицы, с 06:00 до 20:00 вход на территорию музея-заповедника бесплатный. Гулять можно до 20 часов, но допуск посетителей прекращается уже в 19:30.

Посещение экспозиций, выставок и заказ экскурсии остаются платными.

Так в День России в Херсонесе открылась выставка «Мой храм», где представлены работы победителей VI Всероссийского конкурса детского и молодежного творчества «Мир. Доброта. Милосердие». А сегодня вечером под открытым небом пройдет концерт оркестра “Таврия” Крымской государственной филармонии, вход там платный.

С 1 июня в Античном театре возобновился и показ спектаклей. С афишей “Летних вечеров в Херсонесе” можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя