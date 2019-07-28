В день Крещения Руси в Херсонесе презентовали старинный путеводитель

28 июля 2019     21
В день Крещения Руси в Херсонесе презентовали старинный путеводитель

К 900-летию Крещения Руси в 1888 году в Таврической губернской типографии был издан путеводитель, который переиздали сейчас, в 2019-м. Сегодня его презентовали в Херсонесе. Также там открылась выставка икон и картин. 

Совместный выставочный проект музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Севастопольского Благочиния назван цитатой из Библии «Благословением праведных возвышается город». Он посвящен дню Крещения Руси и памяти равноапостольного князя Владимира.

Там выставлены уникальные иконы с ликами Святого Климента, Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, Святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси, а также картины, гравюры и уникальные книги по христианской тематике из коллекции попечителя Инкерманского монастыря, руководителя исторического клуба «Севастополь Таврический» и общественной организации «Наследие Святого Климента Римского» Вадима Прокопенкова, сообщает пресс-служба музея.

Также посетители смогут увидеть живописные и графические работы севастопольской художницы Аллы Карнаушенко. Она изобразила святых Херсонеса и Тавриды. 

Источник: Вести.Севастополь

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