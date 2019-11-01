В день народного единства севастопольцев ждет бесплатный концерт

1 ноября 2019     22
В день народного единства севастопольцев ждет бесплатный концерт

4 ноября в Севастопольском центре культуры и искусств состоится праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства.

Он начнется в 13 часов. Вход свободный. Для жителей и гостей города выступит Севастопольский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Кима. Также на сцену выйдут лауреаты международных конкурсов Светлана Рубина, Динара Хавизова и Александр Ильенко.

Праздник развернется и на площади Нахимова. Там с 9 до 13 часов будут представлены кухни народов мира.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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