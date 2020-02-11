В День памяти жертв Холокоста в Севастополе состоится митинг

11 февраля 2020     13
В День памяти жертв Холокоста в Севастополе состоится митинг

Мемориальные встречи «Холокост: память и предупреждение» в Севастополе состоятся 12 февраля. 

На Проспекте Восставших в 14:00 состоится церемония возложения цветов к Мемориалу памяти жертв Холокоста, а в 15:00 Культурно-выставочный центр Севастопольского военно-исторического музея-заповедника откроет выставку, на которой будут представлены архивные документы о периоде оккупации крымского полуострова нацистской Германией. Экспозиция «Холокост: Уничтожение. Освобождение. Спасение» ранее выставлялась в Госдуме, МИД РФ и в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Кроме этого, севастопольские школьники, студенты и преподаватели приглашаются к участию в Международном конкурсе «Память о Холокосте – путь к толерантности», условия которого будет объявлены в ходе проведения Мемориальной встречи, сообщает пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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