В день памяти и скорби в Севастополе проходят траурные акции

22 июня в течение всего дня в Севастополе проходят акции памяти, посвященные началу Великой Отечественной войны.

В полдень на мемориальном комплексе «Сапун-Гора» начнется патриотическая акция «Горсть памяти».

В 17:30 у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. на площади Нахимова пройдет молебен по погибшим бойцам. Его проведёт протоиерей Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе Стефан Сломчинский.

В 18 часов на Приморском бульваре на летней эстраде «Ракушка» выступят севастопольские артисты: Валентина Рыбакова, Ярослав Кузнецов, участник телевизионного шоу «Голос. Дети — 3», ансамбли «Алые паруса» и «Жар-птица».

Источник: Вести.Севастополь