В день памяти и скорби в Севастополе проходят траурные акции

22 июня в течение всего дня в Севастополе проходят акции памяти, посвященные началу Великой Отечественной войны.
В полдень на мемориальном комплексе «Сапун-Гора» начнется патриотическая акция «Горсть памяти».
В 17:30 у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. на площади Нахимова пройдет молебен по погибшим бойцам. Его проведёт протоиерей Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе Стефан Сломчинский.
В 18 часов на Приморском бульваре на летней эстраде «Ракушка» выступят севастопольские артисты: Валентина Рыбакова, Ярослав Кузнецов, участник телевизионного шоу «Голос. Дети — 3», ансамбли «Алые паруса» и «Жар-птица».
Источник: Вести.Севастополь
|
Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве
Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники». По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел в субботу, 22 июня, …
|
48,5% крымчан планируют поддержать «Единую Россию» на выборах
Проведенные социологические исследования показали, что 48,5% крымчан планируют поддержать «Единую Россию» на выборах в сентябре текущего года. Об этом сообщил секретарь Генсовета …
|
Зачем известный ресторатор полез в канализацию
Сильнейший тропический ливень, обрушившийся на Севастополь в ночь на 7 июня, превратил улицы и дворы города в реки и озера. Затопленными …
|
Корабли ВМФ России провели стрельбы в Финском заливе
Корабли Ленинградской военно-морской базы успешно потренировались в стрельбах в акватории Финского залива, сообщает пресс-служба Балтийского флота в субботу, 22 июня. …
|
В Алуште спасли женщину, которую на матрасе унесло в открытое море
Крымские спасатели доставили на берег пожилую женщину, которая отдыхала в море на надувном матрасе и не сразу заметила, что волнами …