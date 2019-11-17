В день памяти «Русского исхода» в Севастополе вспоминают события 1920 года

В 11:30 от Свято-Владимирского собора – усыпальницы адмиралов – вышел Крестный ход. Его участники направились к Графской пристани – именно оттуда корабли увозили в эмиграцию остатки Белой армии и тех, не мыслил жизни в революционной России.

В память о событиях 13-17 ноября 1920 года в Севастопольском соборе прошло богослужение.

Также сегодня в Доме офицеров флота откроют выставку «Севастополь. Исход. 1920 – 2019 Люди и судьбы». Там фотографии с описанием этапов эвакуации военного и гражданского населения в 1920 году на кораблях и судах ЧФ, рассказ о знаменитых людях, которые навсегда покинули Россию: В.Набокове, А. Аверченко, П. Остелецком (он передал в дар музею флота картины И.К. Айвазовского), семье генерала А.Н. Витмера (более 80 картин его частной коллекции образуют фонд музея им. М.П. Крошицкого).

Отдельная экспозиция посвящена священнослужителям Русской православной церкви, ушедших в изгнание вместе с Белой армией.

Утром в ДОФе прошел общефлотский урок истории «Севастополь. Хроника 1920 года».

«Русский Исход» коснулся не только Севастополя – эвакуация шла из всех портов Крымского полуострова, который до конца 1920 года оставался под контролем Белой армии. Красная армия вошла в Севастополь, когда корабли белогвардейцев уже были на рейде. Командовали эвакуацией генерал Врангель и адмирал Кедров.

В ноябре 1920 года в эмиграцию отсюда уехали 146 тысяч человек, не считая членов корабельных команд. За время перехода затонул только один миноносец, остальные суда благополучно пришли в порт Константинополя, на тот момент оккупированный войсками Антанты. Русский флот оттуда перебазировался в тунисский порт Бизерту. На кораблях «русской эскадры», помимо матросов и офицеров флота, остались около 5400 беженцев, включая казаков и корниловцев. А большинство дворян из Константинополя уехали в страны Европы, где не было войны.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь