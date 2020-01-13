В день печати в Севастополе наградили журналистов

13 января 2020     17
В день печати в Севастополе наградили журналистов

Торжественный прием, посвящённый Дню российской печати, сегодня прошёл в театре имени Луначарского. Там собрались представители СМИ, Союза журналистов, а также руководители департаментов правительства Севастополя, имеющие отношение к масс-медиа.

Традиция празднования исторической даты появилась в городе шесть лет назад. Связана она с воссоединением Крыма с Россией. Ежегодно организатором выступает Севастопольское региональное отделение Союза журналистов России. На церемонии вручили билеты новым членам этой общественной организации. Также севастопольских журналистов отметили отраслевыми наградами и почётными грамотами.

«Отмечены представители практически всех средств массовой информации: и коллективы, и конкретные журналисты. Приятно то, что и “Вести-Севастополь”, филиал ВГТРК, молодая организация тоже удостоена высоких наград: и её руководитель, и журналисты. С чем искренне поздравляю», – рассказал Сергей Горбачев, председатель регионального отделения Союза журналистов России.

  

Наградами отметили ведущую информационной программы “Вести-Севастополь” Анну Сорокину и шеф-редактора радиостанции “Вести ФМ” Анжелу Хмелевскую. За выдающиеся профессиональные достижения почетным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм» наградили директора ГТРК “Севастополь” Андрея Мацкевича.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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