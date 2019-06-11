В День России в Севастополе развернут гигантский триколор

12 июня в полдень площадку перед памятником Солдату и Матросу накроет флаг России. Полотнище размером 40 на 60 метров и площадью 2400 квадратов специально к празднику заказали в Москве.

Единственным местом, где его можно будет развернуть во всю длину, оказалась как раз площадка на мысе Хрустальном. Держать флаг будут члены Молодежного совета при региональном отделении одной из политических партий.

Праздник начнется с вручения подарков маленьким севастопольцам, которые родились 12 июня 2014 года. Именно 5 лет назад Севастополь и Крым впервые отметили День России.

Источник: Вести Севастополя