В день фестиваля «ZB Fest» в Севастополе перекроют движение

31 июля 2019     5
В день фестиваля «ZB Fest» в Севастополе перекроют движение

В связи с проведением музыкального фестиваля «Золотая Балка ZBFEST» 3 августа в Севастополе ограничат движение транспорта.

C 11:00 временно прекратиться движение всего транспорта, кроме общественного, на участке дороги “Севастополь- Инкерман”, ответвление 2, км 7+850 – км 11+250 (от заправки «ТЭС» до ресторана «Шайба» и на участке ул. Крестовского от пересечения дороги «Севастополь – Инкерман», ответвление 2, до съезда в районе Крестовского,87). Ограничения будут действовать до 4 августа 2:00 .

C 9:00 ограничена остановка и стоянка транспорта на дороге Ялта – Севастополь, км 69+500 – км 73+200  до 4 августа 2:00 .

Работу троллейбусов продлят до 3:00 4 августа по следующим маршрутам: №12, 14, 17

C 14:00 автобусные маршруты №8, 9, 34 и 94 продлят до остановки “Винный завод “Золотая балка” до 4 августа 2:00, с заездом к месту проведения фестиваля.

Источник: Вести.Севастополь

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