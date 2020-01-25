В десятках домов Севастополя 25 января отключат электричество

С 12:00 до 17:00 света не будет в Андреевке:

С 09:00 до 16:00

Ориентировочно с 09:00 до 12:00 по адресам:

В севастопольской школе прошел урок самообороны 20 и 23 января по инициативе РОО «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Севастополя» и Севастопольского филиала Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ), в рамках проекта «Сердце …



Дмитрий Козак перезапустит отношения с Украиной 24 января бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначили заместителем главы администрации президента (АП). Основной задачей бывшего вице-премьера может стать перезагрузка и развитие отношений …



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