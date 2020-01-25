В десятках домов Севастополя 25 января отключат электричество

25 января 2020     23
В десятках домов Севастополя 25 января отключат электричество

Подача электроэнергии потребителям будет прекращена из-за технических работ, сообщает «Севастопольэнерго».

Ориентировочно с 09:00 до 12:00 по адресам:

проезд Кипарисовый, 2-10, 1-7; тупик Сливовый, 1-7; тупик Обрывистый, 10, 1-19; улица Абрикосовая, 2-42, 1-43; улица Гранатная, 2-28, 1а,1; улица Мореходная, 43, 49, 164а, 150-152, 158-160, 166, 161а, 163а, 141а, 133а, 133/13, 139-141, 145-147.

С 09:00 до 16:00

переулок Мореходный, 2-14, 1-5; проезд Троицкий, 2-12, 15а,1-3, 9; улица Мореходная, 2-102, 60а, 94б, 164, 19б/1, 1-41, 91, 131; улица Айландовая, 12-14.

С 12:00 до 17:00 света не будет в Андреевке:

улица 17 Ноября, 2-10, 11/1, 1-11; улица Огородная,2-10,1 -11; улица Качинская, 2-18, 1-13; улица Приусадебная, 19; улица Верхняя, 2-12, 16, 22; улица Майская, 24, 38-62, 68, 59в, 59б, 59а, 23-55, 59-81. Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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