В детских поликлиниках Севастополя реконструируют бассейны

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», до конца 2020 года в Севастополе отремонтируют бассейны для проведения занятий по реабилитации детей.

Два имеющихся в городе бассейна ждет капитальный ремонт. Также, в них появится современное оборудование.

«Будут проведены ремонты чаш бассейнов, реконструирована система водоподготовки и водоочистки с автоматической подачей обеззараживателя, проведена полная замена облицовочной плитки по всему периметру», – сообщила главный врач ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» Елена Большакова.

В бассейнах с детьми будут работать неврологи и ортопеды. Готовят и новые кадры. Для проведения специальных занятий для детей с ограниченными возможностями, в медучереждениях уже появилась должность реабилитолог.

«На сегодняшний день от Севастополя один специалист уже находится на обучении в Федеральном Центре по этой специальности. Высококвалифицированный врач-реабилитолог будет у нас работать с апреля», – рассказывает Елена Большакова.

Кроме этого, в детском Центре планируется введение нового метода реабилитации – «кинезотерапии» в воде.

В городе сейчас более 1500 детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в сеансах кинезотерапии.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото cod71.ru

Источник: Вести.Севастополь