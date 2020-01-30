В детских поликлиниках Севастополя реконструируют бассейны

29 января 2020     17
В детских поликлиниках Севастополя реконструируют бассейны

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», до конца 2020 года в Севастополе отремонтируют бассейны для проведения занятий по реабилитации детей.

Два имеющихся в городе бассейна ждет капитальный ремонт. Также, в них появится современное оборудование.

«Будут проведены ремонты чаш бассейнов, реконструирована система водоподготовки и водоочистки с автоматической подачей обеззараживателя, проведена полная замена облицовочной плитки по всему периметру», – сообщила главный врач ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» Елена Большакова.

В бассейнах с детьми будут работать неврологи и ортопеды. Готовят и новые кадры. Для проведения специальных занятий для детей с ограниченными возможностями, в медучереждениях уже появилась должность реабилитолог.

«На сегодняшний день от Севастополя один специалист уже находится на обучении в Федеральном Центре по этой специальности. Высококвалифицированный врач-реабилитолог будет у нас работать с апреля», – рассказывает Елена Большакова.

Кроме этого, в детском Центре планируется введение нового метода реабилитации – «кинезотерапии» в воде.

В городе сейчас более 1500 детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в сеансах кинезотерапии. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото cod71.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе снижена подача тепла в Балаклаве и на пр
В Севастополе снижена подача тепла в Балаклаве и на пр. Острякова

ГУПС «Севтэплоэнерго» проводит ремонтные работы на тепловых сетях в Балаклаве и в котельной по ул. Хрусталева. В связи с ремонтом теплосетей …


Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС
Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Сергея Аракелова с должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение опубликовано …


В Севастополе определят лучших бойцов-рукопашников в ЮВО
В Севастополе определят лучших бойцов-рукопашников в ЮВО

В городе стартовал десятый чемпионат по армейскому рукопашному бою среди частей и соединений Южного военного округа. В ближайшие два дня …


В детских поликлиниках Севастополя реконструируют бассейны
В детских поликлиниках Севастополя реконструируют бассейны

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», до конца 2020 года в Севастополе отремонтируют бассейны для проведения занятий по реабилитации детей. Два имеющихся …


ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС. Материалы по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты