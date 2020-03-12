В детском лагере «Горном» установлены новые домики

12 марта 2020     11
В детском лагере «Горном» установлены новые домики

Для детского оздоровительного лагеря «Горный» правительство Севастополя закупило дополнительные домики для проживания.

Стоимость одного домика равна шести миллионам рублей. Денежные средства были выделены еще в 2018, но по вине поставщика доставлены не были. Недобросовестного исполнителя, сорвавшего сроки поставки ждут штрафные санкции.

«Мы будем оплачивать по факту поставки с учетом штрафных санкций за просрочку», – подчеркнул врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города планирует проверить качество приобретенных детских домиков лично, посетив лагерь «Горный», сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Директор Департамента образования и науки Елена Богомолова уточнила, что теперь комплекс вмещает до 280 детей за смену. Это почти в три раза больше чем ранее.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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