В детском лагере «Горный» установлены новые домики

13 марта 2020     19
В детском лагере «Горный» установлены новые домики

Детскому оздоровительному лагерю «Горный» правительство Севастополя закупило дополнительные домики для проживания.

Стоимость одного домика равна шести миллионам рублей. Денежные средства были выделены еще в 2018, но по вине поставщика доставлены не были. Недобросовестного исполнителя, сорвавшего сроки поставки ждут штрафные санкции.

«Мы будем оплачивать по факту поставки с учетом штрафных санкций за просрочку», – подчеркнул врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города планирует проверить качество приобретенных детских домиков лично, посетив лагерь «Горный», сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Директор Департамента образования и науки Елена Богомолова уточнила, что теперь комплекс вмещает до 280 детей за смену. Это почти в три раза больше чем ранее.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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