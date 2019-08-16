В детском саду №131 завершился капитальный ремонт

Детский сад №131 готов к новому учебному году. В здании завершился капитальный ремонт, а в группах появилось новое учебное оборудование. В этом году на развитие материально-технической базы образовательных учреждений Севастополя было направлено более 900 миллионов рублей. Основные статьи расходов – это безопасность, ремонт, модернизация сетей, благоустройство территории. Зданию этого детского сада – более тридцати лет. Больше всего в реконструкции нуждались коммуникации и хозяйственные помещения.

«По программе развития образования мы выделили более 3,4 млн рублей на капитальный ремонт пищеблока, прачечной, замену коммуникаций. Это электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение», – сообщил Игорь Белозёров, и.о. директора департамента образования и науки г. Севастополя.

Специализация детского сада №131 – коррекционное сопровождение. С детьми работают логопеды, дефектолог, психолог и социальный педагог. Разрабатываются индивидуальные программы обучения. В этом году в учреждении начали оказывать и платные услуги. Благодаря этому появились внебюджетные средства, которые направили на оснащение учреждения. В каждой группе теперь есть Интернет и развивающее интерактивное оборудование.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь