В Джанкое задержан мужчина, угрожавший взорвать жилой дом

13 ноября 2019     16
В Джанкое задержан мужчина, угрожавший взорвать жилой дом

35-летний житель Джанкоя выбросил с балкона 4 этажа свою мать, а прибывшим полицейским угрожал, что откроет в квартире газ и устроит взрыв.

Между мужчиной и его матерью вспыхнула ссора. Он избил 56-летнюю женщину и вытолкнул ее с балкона вниз. Она осталась жива, но получила многочисленные переломы позвоночника, ребер и бедра, а также ушиб головы. После ее сын закрылся в квартире и начал ставить ультиматумы полицейским. Для силовой поддержки они вызвали сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, специалисты МЧС помогли бойцам вневедомственной охраны вскрыть входную дверь. Соблюдая меры личной предосторожности, сотрудники силовой структуры задержали мужчину и передали полиции. Он уже был ранее судим. Теперь на него возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Служба информации «Вести – Севастополь»

На фото – наряд Росгвардии, задержавший злоумышленника

Источник: Вести.Севастополь

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