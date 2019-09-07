В дни проведения Крымского военно-исторического фестиваля будет ограничено движение транспорта

7 сентября 2019     14
В дни проведения Крымского военно-исторического фестиваля будет ограничено движение транспорта

13 сентября с 10:00 до 19:00 15 сентября будет ограничено движение и стоянка автомобилей на участке автомобильной дороги Ялта – Севастополь (км 70+550 – км 72+630) и на участке дороги Севастополь – Инкерман, в районе автозаправки «TES» и ресторана «Шайба». Исключение сделано лишь для общественного транспорта.

Также нельзя будет проехать от подъезда к селу Первомайскому на перекрестке с дорогой Ялта – Севастополь до перекрестка улиц Разъездной и Ясной. И еще проезд будет закрыт на участке дороги Первомайское – с. Хмельницкое от пересечения с ул. Ясной в Первомайском до пересечения с ул. Изобильной в Хмельницком.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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