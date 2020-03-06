В долине Узунджа прошел Чемпионат и первенство Севастополя по спортивному ориентированию

Более 130 спортсменов 12, 14, 16 и 18 лет стали участниками чемпионата и первенства Севастополя по спортивному ориентированию в одной из самых сложных дисциплин “Кросс-лонг”. Протяженность дистанций по пересеченной горной местности составляла от 1,5 до 10 км.

В мае победители и призеры соревнований будут представлять Севастополь на первенствах России в дисциплинах «Кросс-лонг» и «Кросс-спринт», которые пройдут в Ростове-на-Дону и Воронеже.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Источник: Вести.Севастополь