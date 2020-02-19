В домах малообеспеченных многодетных семей начали устанавливать пожарные сигнализации

В домах и квартирах многодетных семей с небольшим доходом устанавливают пожарные извещатели. Инициаторами акции стали уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе и Главное управление МЧС. Оплату датчиков дыма взяли на себя несколько предпринимателей.

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Редкая минута, когда сосредоточенность на лицах сотрудников МЧС сменяется улыбкой. Поводом для неё стала благодарность от многодетной семьи из Верхнесадового. Несколько месяцев назад Кореловым бесплатно установили дымовой извещатель, и, однажды, когда один из сыновей забыл выключить плиту, прибор спас дом от пожара.

«Он так неожиданно заиграл. И я не знал, что делать, пошёл выключил газ, потом мама выключила датчик», – рассказывает Дмитрий Корелов.

После этого случая Дима по несколько раз проверяет, не забыл ли выключить газ, а его мама убеждает соседей поставить такие же пожарные оповещатели. Они реагируют на дым, и в случае его появления в помещении могут даже послать смс хозяевам дома.

Из Верхнесадового инспекторы пожарной безопасности едут в Инкерман. Отопление в здании, где с мамой живут шестеро детей, печное, проводка – не новая, и несколько месяцев назад этот дом также попал в программу бесплатной установки пожарных датчиков. Пожарные извещатели установили в каждом помещении, чтобы проверить, как они работают, достаточно распылить имитатор дыма в нескольких сантиметрах от датчика.

Хозяйка несколько раз благодарит сотрудников МЧС за проявленное внимание, ведь в случае пожара, потушить его было бы крайне сложно, потому что водопровода в доме нет, за водой ходят к колодцу.

«Воду мы носим, ходим за ней в туннель, там колодец, нагребаешь воду, берёшь вёдра, поднимаешься с ними по ступенькам, 10 минут где-то эта процедура», – объясняет многодетная мать Елена Сухомлинова.

Дымовой извещатель стоит от 200 до 500 рублей. В некоторых регионах России власти предложили ставить такие датчики малообеспеченным многодетным семьям за счёт бюджета. В правительстве Севастополя такую инициативу пока не поддержали, но на покупку датчиков жертвуют деньги предприниматели.

«За опыт работы уполномоченным было несколько случаев, когда чистая случайность помогла семье выжить, допустим на улице Гоголя, на пятом этаже проживала мама с тремя детьми. Ребёнок проснулся ночью, спас семью всю, потому что произошло короткое замыкание на кухне в холодильнике, начался пожар», – отмечает уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская.

К Сухомлиновым сотрудники МЧС вернутся через два месяца, здесь они обнаружили плохо изолированную проводку. На решение проблемы Елене дали два месяца. Если замечания не будут устранены, женщине выпишут штраф от 1000 рублей. Впрочем, инспекторы надеются, что им не придётся наказывать Елену рублём, и она проявит благоразумие: на кону не только пожарная безопасность, но и жизнь шестерых детей.

Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь