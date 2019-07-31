В доме для детей-сирот в Севастополе нашли множество нарушений

В ходе проверки в ГКУ “Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей “Наш дом” прокуратура Севастополя выявила нарушения санитарно-эпидемиологического, антитеррористического и противопожарного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

«Проживание детей в учреждении организовано не по принципам семейного воспитания, не соблюдаются нормы и правила по устройству медицинского блока учреждения, а также оборудованию и внутренней отделке помещений для проживания детей», – говорится в сообщении.

В течение 2016 – 2019 годов прокуратура уже вносила представления руководителю учреждения, однако они до сих пор не удовлетворены в полной мере. В связи с этим прокуратура подала иск о понуждении ГКУ “Наш дом” устранить нарушения. Необходимые работы должен профинансировать департнамент труда и социальной защиты Севастополя.

Рассмотрение иска находится на контроле прокуратуры.

Источник: Вести.Севастополь