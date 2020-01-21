В Доме-музея Чехова в Ялте откроется выставка изображений писателя

Дом-музей А. П. Чехова представит выставку фотоснимков и скульптур великого художника.

29 января в 11:00 в Ялте откроется выставка «Чеховская иконография в прошлом и настоящем», приуроченная к 160-летнему юбилею со дня рождения Антона Павловича Чехова. По словам автора экспозиции, старшего научного сотрудника Дома-музея А.П. Чехова Юлии Долгополовой, на выставке помимо основной коллекции дома-музея, будут представлены и уникальные, малоизвестные экспонаты.

Портреты, фотоснимки и скульптурные изображения А. П. Чехова будут представлены в зале литературной экспозиции. Выставка продлится с 29 января до 8 апреля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь