В Доме офицеров флота состоялся «Бал патриотов»

Победителям вручили грамоты, медали и подарки. В конкурсе приняли участие порядка 800 человек.

На торжественной церемонии наградили лучшие учреждения дополнительного образования по семи номинациям: «Наше звание – Севастопольцы», «Научный прорыв», «Творческий взлет», «Служить России», «Сила духа», «О спорт, ты мир», Сердце отдаю детям».

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