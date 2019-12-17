В Доме офицеров флота состоялся «Бал патриотов»

17 декабря 2019     21
В Доме офицеров флота состоялся «Бал патриотов»

На торжественной церемонии наградили лучшие учреждения дополнительного образования по семи номинациям: «Наше звание – Севастопольцы», «Научный прорыв», «Творческий взлет», «Служить России», «Сила духа», «О спорт, ты мир», Сердце отдаю детям».

Победителям вручили грамоты, медали и подарки. В конкурсе приняли участие порядка 800 человек.

Среди лучших: Центр военно-патриотического воспитания молодёжи, юнармейцы, юные инспекторы дорожного движения, Российское движение школьников.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: Правительство Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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В Доме офицеров флота состоялся «Бал патриотов»

На торжественной церемонии наградили лучшие учреждения дополнительного образования по семи номинациям: «Наше звание – Севастопольцы», «Научный прорыв», «Творческий взлет», «Служить …



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