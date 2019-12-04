В допинг-скандалах с WADA спортсмены Севастополя не были замечены

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало новый Международный стандарт по тестированию и расследованиям (ISTI).

Поправки вступят в силу с марта 2020 года и будут применяться во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио.

Теперь образец мочи спортсмена должен соответствовать удельному весу для анализа, необходимый объем которого останется на уровне 90 мл. Удельный вес – это показатель, который говорит об относительной плотности мочи и отражает фильтрующую функцию почек, сообщает ТАСС.

Также изменения сократят время, которое спортсмены проводят на станциях допинг-контроля.

Все эти поправки принимаются на фоне новой волны скандала с WADA. На этой неделе там заявили, что более 40 российских тяжелоатлетов подозревают в нарушении антидопинговых правил. Из-за того, что в начале 2019 года российская сторона не передала в оговоренный с WADA срок базу данных московской лаборатории: доступ к информации эксперты организации получили в первых числах января – на несколько дней позже дедлайна (31 декабря).

WADA обвинила Россию в манипуляциях с данными лаборатории. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому принять санкции к российскому спорту, в частности на четыре года запретить спортсменам нашей страны выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Для обсуждения этого вопроса исполком WADA соберется 9 декабря.

В списке тех, кого подозревают в употреблении допинга, севастопольских спортсменов нет и не было с момента воссоединения с Россией, когда атлеты города начали выступать под российским флагом.

Чемпионы России Антон Брачев и Максим Коптяков, у которых есть шанс попасть в олимпийскую сборную России

Как рассказал нам Дмитрий Карпов, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, прежде, чем спортсмен будет допущен к участию в соревнованиях, он должен пройти бесплатный антидопинговый курс и получить сертификат, который прикладывается к личному делу. Если сертификата нет, то организаторы соревнований имеют право в любой момент отстранить атлета от участия в них.

Более того, каждый квартал в центре собирают главных тренеров сборных команд и проводят с ними разъяснительную работу по тому, какие медицинские препараты можно употреблять спортсменам, а какие категорически нет. То, что атлеты города-героя ни разу не попались на допинге, результат не какой-то особой дисциплинированности наших спортсменов – дело в другом, считает Дмитрий Карпов.

«Здесь больше не наша заслуга, что мы ведем такую агитационную деятельность, больше это связано с тем, что до Севастополя не доходят пока те новейшие медицинские препараты, которые есть на материке и в той же Москве, я с этим связываю. Но ни один спортсмен на допинге у нас не попался», – сообщил Дмитрий Карпов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь