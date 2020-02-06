В ДТП на «Тавриде» пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребёнок

Водитель автомобиля оказался заблокирован. Спасатели с помощью специального инструмента извлекли его и передали медикам. Все пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Бахчисарая.

«В результате ДТП пострадали три человека из автомобиля Mazda, среди них 5-месячный ребёнок», – уточнил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Вечером 5 февраля на 26-м километре трассы «Таврида» в районе села Глубокий Яр столкнулись три автомобиля.

В центре Севастополя прорвало канализацию В социальных сетях Севастополя расходится видеоролик о коммунальной аварии в центре города. Некоторые пользователи сообщают о прорыве канализации. В пресс-службе …



В ДТП на «Тавриде» пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребёнок Вечером 5 февраля на 26-м километре трассы «Таврида» в районе села Глубокий Яр столкнулись три автомобиля. «В результате ДТП пострадали …



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