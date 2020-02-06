В ДТП на «Тавриде» пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребёнок

6 февраля 2020     12
В ДТП на «Тавриде» пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребёнок

Вечером 5 февраля на 26-м километре трассы «Таврида» в районе села Глубокий Яр столкнулись три автомобиля.

«В результате ДТП пострадали три человека из автомобиля Mazda, среди них 5-месячный ребёнок», – уточнил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Водитель автомобиля оказался заблокирован. Спасатели с помощью специального инструмента извлекли его и передали медикам. Все пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Бахчисарая.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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