В ДТП на «Тавриде» пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребёнок

Вечером 5 февраля на 26-м километре трассы «Таврида» в районе села Глубокий Яр столкнулись три автомобиля.
«В результате ДТП пострадали три человека из автомобиля Mazda, среди них 5-месячный ребёнок», – уточнил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
Водитель автомобиля оказался заблокирован. Спасатели с помощью специального инструмента извлекли его и передали медикам. Все пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Бахчисарая.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь