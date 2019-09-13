В ДТП на трассе Евпатория – Мирный погибли 3 человека

На автодороге Евпатория – Мирный в Сакском районе сегодня днем лоб в лоб столкнулись Chevrolet и KIA. От удара одну из машин вынесло на обочину, а вторую развернуло поперек полосы.
Как сообщает Крыминформ, три человека погибли, число раненых пока неизвестно. Как пишут участники группы «Автопартнер Крым» в соцсети «ВКонтакте», на этом повороте на деревню Ромашкино постоянно происходят ДТП.
К месту катастрофы оперативно выехали сотрудники МЧС, которые отключили клеммы аккумуляторов, чтобы не допустить взрыва машин и обеспечить на дороге пожарную безопасность
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото Автопартнер Крым/ВКонтакте
Источник: Вести.Севастополь