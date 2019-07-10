В ДТП на трассе «Таврида» погибли три человека

10 июля в районе двух часов ночи на 73 км автодороги «Таврида» в районе поселка Приморского произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль «Hyndai Tucson» и грузовик «MAN».

Погибла женщина 1966 года рождения, а также двое детей 2007 и 2013 г.р., сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. Еще один ребенок получил травмы, он сейчас находится в Феодосийской городской больнице. Удар пришелся на место водителя, вся передняя часть автомобиля оказалась смятой. Чтобы извлечь из искорёженного салона погибших и пострадавшего, спасателям пришлось разрезать корпус легковой машины.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyndai, двигаясь в направлении Керчи со стороны Белогорска, выехал на полосу встречного движения как раз перед приближающейся фурой, и избежать столкновения им не удалось.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь