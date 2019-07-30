В ДТП на трассе "Таврида" погиб житель Чеченской Республики

Накануне вечером, 29 июля, на трассе «Таврида» произошли 2 ДТП. В одном из них погиб водитель.

В 19:20 на 78 км трассы «Таврида» между поселками Владиславовка и Приморское столкнулись грузовой автомобиль «MAN» и «ВАЗ-2114». Водитель 14-ой модели – молодой человек 1997 года рождения, житель Чеченской республики – погиб на месте. Спасателям пришлось разрезать салон автомобиля, чтобы вытащить его оттуда. Пассажиру 1996 года рождения понадобилась медицинская помощь, скорая доставила его в Феодосийскую городскую больницу. Еще один пассажир легкового автомобиля от госпитализации отказался, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Кроме помощи пострадавшим, спасателям пришлось демонтировать металлический отбойник, который после столкновения смял грузовик. Также пожарные смыли с проезжей части разлившееся топливо, чтобы не допустить пожара.

На время проведения аварийно-спасательных работ одну из двух полос трассы «Таврида» пришлось закрыть, что вызвало скопление автомобилей.

Также накануне в 18:24 только уже на другом участке «Тавриды»: в районе села Горностаевка Ленинского района – опрокинулся в кювет автомобиль «KIA». Его водитель – житель Ростова 1962 года рождения – не справился с управлением. Кроме него, в машине находились два пассажира, один из них ребенок. В результате этого ДТП никто не пострадал. Сотрудники МЧС вытащили машину из кювета.

«Во время курортного сезона трассы полуострова несут серьезную транспортную нагрузку. Движение очень интенсивное. Главными факторами увеличения количества дорожно-транспортных происшествий является, в первую очередь, несоблюдение правил дорожного движения, – говорит министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. – Необоснованно идя на обгон, совершая опасные маневры, водители стремятся быстрее прибыть к месту назначения. К сожалению, часто это заканчивается трагически».

Фото пресс-службы МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь